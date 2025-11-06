°
Ingreso de primer año
corrupción
Muerte de Diego Maradona
Plenario de Trabajadoras
ciclo lectivo 2025
Transporte público
Abra Pampa
Sandra Pettovello
Eutanasia
Informacion General

Nace “Diablos Azules”, el primer club y academia de esports de Jujuy

Ofrecerá entrenamiento en ocho videojuegos populares, combinando preparación competitiva con apoyo físico y emocional. El lanzamiento oficial será este viernes.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 12:09

Jujuy se prepara para vivir un hecho histórico en el mundo gamer. Este viernes 7 de noviembre se realizará el lanzamiento oficial de “Diablos Azules”, el primer club y academia de esports de la provincia, una iniciativa que cuenta con el acompañamiento de la Fundación Jujuy Vóley y Desafío Jujuy.

El espacio funcionará en el barrio Huaico, en la calle Delfo Cabrera 60, y abrirá sus puertas con academias de FC 25, Fortnite, Free Fire, NBA 2K, juegos de pelea, Clash Royale, eFootball Mobile y Brawl Stars. Cada disciplina contará con profesionales especializados que brindarán clases y acompañamiento técnico a lo largo de su formación.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 15 y las 23 horas, y combinarán formación competitiva con acompañamiento físico y emocional. El objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, participar en competencias y alcanzar un rendimiento integral con el apoyo de un equipo de coaching.

Además de ser un espacio de entrenamiento, la academia buscará convertirse en un centro de contención social y desarrollo personal, formando líderes positivos en la comunidad gamer y promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación.

Desde la organización destacaron la importancia de pertenecer a un club como Diablos Azules, que ofrece estructura, acompañamiento y oportunidades reales de crecimiento en una industria que no deja de expandirse.

Para mas información y consultas 

Whatsapp: 3885793203
Mail: [email protected]
Instagram: @diablosazulesjujuy

