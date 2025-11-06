Retoman las charlas sobre educación vial

Debido al clamor de la comunidad y al fenómeno de las picadas y caravanas de motos que atormentan a los vecinos de la Perla del ramal, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy retomó este martes las charlas sobre educación vial en colegios secundarios de la ciudad con el objetivo de concientizar a las nuevas generaciones acerca de las normas vigentes y del uso responsable de motovehículos.

Estas actividades instrumentadas por el propio titular del ejecutivo, pretenden mejorar el tránsito en la ciudad, por lo que trabajan de manera conjunta la Dirección de Tránsito y la Dirección de transporte público. En la presente jornada estuvieron con alumnos de cuarto año del Colegio 14, donde se habló de diferentes temas, por el ejemplo como obtener licencia de conducir, los escapes libres, la falta de responsabilidad al momento de manejar un motovehículo y el no uso del casco ante un hecho de tránsito. Todas problemáticas que se han visto potenciadas por el fenómeno de las picadas y las caravanas de motos que circulan por la ciudad, especialmente los fines de semana.

En este sentido además, desde el municipio ya se han mantenido reuniones con autoridades de tránsito y de la Unidad Regional 2 para coordinar acciones y llevar adelante operativos para prevenir siniestros viales y erradicar las problemáticas que genera el mal uso de las motos en San Pedro.

El pasado fin de semana ya se tomó intervención directa y se logró secuestrar 13 motos, la mayoría no cumplía con los requisitos básicos para circular por la ciudad en el marco de las normas de tránsito vigentes. Al parecer este será un trabajo duro que se deberá extender en el tiempo. Los controles serán casi cotidianos y sorpresivos.

Se espera que la comunidad acompañe y que los padres tomen conciencia sobre la importancia de la educación y seguridad vial, a la hora de comprar o entregar un motovehículo a sus hijos. En cuanto a las escuelas agradecieron el aporte que realiza el municipio en materia de seguridad vial y esperan que estas charlas tengan continuidad a lo largo del tiempo. En breve se dará a conocer el cronograma de visitas a las diferentes escuelas de nuestro medio. El objetivo es llegar a todas las instituciones con este mensaje de prevención y educación.