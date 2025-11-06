°
6 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Dirección de Zoonosis

Hoy habrá castraciones en San Francisco de Álava

Jueves, 06 de noviembre de 2025 01:49

La Dirección de Zoonosis de la comuna capitalina informó que hoy se realizarán castraciones masivas en el Centro de Atención Municipal (CAM) San Francisco de Álava desde las 8, con 45 turnos disponibles, y otro bloque a partir de las 14, con 30 turnos adicionales. También se concretarán 30 castraciones en el Centro Modelo 1 y otras 30 en el Centro Modelo 2.

En tanto que mañana habrá vacunación y registro de mascotas en diferentes sectores de Alto Comedero: M35 L12 (47 Hectáreas), de 9 a 12; Las Capillas y Giannoni, 330 Viviendas, y MB L23 (122 Viviendas Uocra).

“Huertas en acción”

Por otra parte, la comuna local informó que del 17 del corriente al 22 de diciembre se realizará el taller presencial “Huertas en Acción: Los secretos de un buen huertero”. La iniciativa, libre y gratuita, busca que las familias aprendan a cultivar sus propios alimentos, promoviendo la soberanía alimentaria y la sustentabilidad comunitaria. Estará a cargo de María Eugenia Sosa, y por consultas llamar al 388‑4297071, de 8 a 12.

