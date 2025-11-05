Estudiantes representan a Jujuy en las Olimpiadas Nacionales ETP

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Coronel Manuel Álvarez Prado” de la ciudad de San Pedro participan en la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional (ETP) 2025, que se desarrolla en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los alumnos pertenecen a la especialidad Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas y representan a la provincia de Jujuy en la disciplina Electromecánica, junto a los equipos finalistas de otras jurisdicciones del país.

La participación de los estudiantes en esta instancia nacional forma parte del proceso de fortalecimiento de la educación técnico profesional, promovido por el Ministerio de Educación de la Nación a través del INET, con el acompañamiento del Ministerio de Educación de Jujuy.

Desde la Dirección de Educación Técnico Profesional se destacó el trabajo realizado por los estudiantes y docentes, así como la importancia de estas instancias para continuar impulsando la formación técnica de calidad en las instituciones educativas de la provincia.