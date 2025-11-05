°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
sin actividad
Semana de la tradición
La Quiaca
Javier Milei
Bolivia
Mundial 2026
Causa Cuadernos
Juicio
Los secretos de un buen huertero

Se llevará a cabo el taller de “Huertas en Acción”

El taller busca brindar herramientas prácticas para quienes desean empezar o mejorar su huerta, fomentando la alimentación saludable, el autoabastecimiento familiar y la conciencia ambiental.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 14:42

La Dirección de Inclusión y Asistencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a cargo de la Sra. Ana Marisa García, invita a todos los interesados a participar del taller presencial “Huertas en Acción: Los secretos de un buen huertero”, que se desarrollará desde el 17 de noviembre hasta el 22 de diciembre del presente año. La iniciativa, libre y gratuita, busca que las familias aprendan a cultivar sus propios alimentos, promoviendo la soberanía alimentaria y la sustentabilidad comunitaria.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó que “a través de la Dirección de Asistencia Directa, siempre tratamos de llegar a los distintos sectores de la sociedad, principalmente a los vecinos que están en situaciones más vulnerables, y encontramos en el programa de huertas una gran herramienta para ello”. Además, agregó que “tiene que ver no solo con el autoabastecimiento de la familia y los hogares, sino también con la dinámica familiar, el encuentro con la naturaleza y el desarrollo personal”.

Por su parte, Marisa García señaló que “el objetivo es adquirir de manera efectiva e inspiradora habilidades prácticas para iniciar o mejorar tu propia huerta. Es un taller abierto al público en general, donde aprenderás técnicas básicas para crear un huerto orgánico y mantenerlo. Súmate a la evolución de las huertas urbanas; juntos podemos crear un futuro más saludable y sostenible para nuestra comunidad”.

Detalles del taller:

  • Duración: 1 mes (17/11 al 22/12)
  • Modalidad: Presencial, una clase semanal de 09:00 a 11:00 hs
  • Lugar: Dirección de Inclusión y Asistencia, Avda. Almirante Brown esquina Oscar Orías
  • Inscripción: Del 4/11 al 17/11 inclusive a través del siguiente link de inscripción:  formulario
  • Consultas: Teléfono 388-429 7071, de 8 a 12 hs

El taller busca brindar herramientas prácticas para quienes desean empezar o mejorar su huerta, fomentando la alimentación saludable, el autoabastecimiento familiar y la conciencia ambiental. Además, invita a los participantes a compartir experiencias y aprender en comunidad, fortaleciendo los lazos sociales y la sostenibilidad urbana.

