Deportes

Definen Argentinos y la "lepra"

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán esta noche, en la gran final de la Copa Argentina, torneo que ninguno de los dos equipos pudo ganar en toda su larga historia.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 00:00

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio "Juan Domingo Perón" de Córdoba, está programado para las 21.10 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Nicolás Ramírez.

Argentinos Juniors, que es dirigido por Nicolás Diez, se metió en la final demostrando un gran nivel y sin necesitar de los penales en ninguna instancia en todo el torneo. Tanto los 32avos como en los 16avos de final goleó 3-0 a Central Norte de Salta y a Excursionistas, para luego ganarle 2-1 a Aldosivi, 1-0 a Lanús y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

A lo largo de todo el 2025, Argentinos Juniors fue uno de los equipos del fútbol argentino que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

Independiente Rivadavia, por su parte, es una de las grandes sorpresas en el fútbol argentino y, con el colombiano Sebastián Villa como gran figura, sueña con su primera estrella.

En su camino a la final, los dirigidos por Alfredo Berti le ganaron a Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Platense (2-2 y 3-1 en los penales), Central Córdoba de Rosario (2-1), Tigre (3-1) y River (0-0 y 4-3 en los penales).

El mejor resultado de Argentinos Juniors en la Copa Argentina había sido las semifinales alcanzadas en 2014 y 2021.

Esta final tendrá un valor doble, ya que el ganador no solo se quedará con el título en la Copa Argentina sino que también obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2026.

 

Probables formaciones

 

Independiente Rivadavia: Romero; Francisco Álvarez, Érik Godoy, Román Riquelme; Leandro Lozano, Alan Lescano, Federico Fattori, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz; Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Argentinos Juniors: Centurión; Mauricio Cardillo, Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

 

