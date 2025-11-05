Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

El candidato demócrata Zohran Mamdani, de apenas 34 años, se impuso en las elecciones realizadas en Nueva York y de esta manera se convirtió en el segundo alcalde más joven de la historia de la ciudad y el primero que alcanza ese puesto siendo musulmán.

Mamdani obtuvo el 50 por ciento de los votos y superó a Andrew Como, ex gobernador en tres ocasiones y aspirante independiente, quien consiguió el 41 por ciento, una diferencia indescontable según las proyecciones, con el 90 por ciento de las mesas escrutadas hacia las 22, hora del este en Estados Unidos.

El nuevo alcalde había sido elegido por primera vez para la Asamblea Estatal en 2020, representando a Astoria, Queens, una de las zonas más progresistas de la ciudad de Nueva York.

Casi un millón 800 mil neoyorquinos emitieron su voto para elegir alcalde, según la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, en un comicio que tuvo un resultado histórico. La cifra incluye más de 735.000 registros durante el período de votación anticipada de la semana pasada, que marcó un récord de participación para una elección no presidencial en la ciudad, indicó la cadena CNN.

Algunos de los mayores niveles de participación se registraron en Brooklyn —el distrito más poblado de la ciudad—, donde más de 395.000 personas han sufragado hasta la media tarde.

Cuomo, por su parte, había sido gobernador de Nueva York en tres ocasiones (entre 2011 y 2021) antes de dimitir en medio de acusaciones de acoso sexual. Su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador de Nueva York durante tres mandatos (1983-1994).

Completaron la lista de aspirantes Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora) y Joseph Hernández (Independiente).

La reacción de Mamdani y Trump

En su discurso de victoria, Mamdani apuntó directamente al presidente: "Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz".

Durante la contienda, Trump había calificado a Mamdani de "enemigo de los judíos" y había escrito en Truth Social: "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!".

Tras conocerse las derrotas republicanas, el magnate justificó el revés electoral: "'Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió el presidente.

Demócratas ganan Virginia y Nueva Jersey

Además de la alcaldía de Nueva York, las elecciones a gobernador en dos estados clave también fueron indicadores del clima político:

Virginia : La demócrata Abigail Spanberger, exagente de la CIA, fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, recuperando el control que los republicanos mantenían desde hace cuatro años.

: La demócrata Abigail Spanberger, exagente de la CIA, fue elegida como la primera mujer gobernadora del estado, recuperando el control que los republicanos mantenían desde hace cuatro años. Nueva Jersey: La congresista demócrata Mikie Sherrill, expiloto de la Marina, derrotó al empresario republicano y aliado de Trump, Jack Ciattarelli.

El ascenso de Mamdani también destaca la interna demócrata. Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, declaró que hay "una guerra civil en el Partido Demócrata" entre una "izquierda radical extrema, dirigida por socialistas" y los "demócratas moderados".