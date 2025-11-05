°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Bolivia
Mundial 2026
Causa Cuadernos
Juicio
Copa Argentina
Bolivia
Mundial 2026
Causa Cuadernos
Juicio
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Quiere hacer historia como en Qatar

Así será la camiseta del “Dibu” Martínez para el Mundial 2026

Comienza a conocerse la indumentaria para la máxima cita en el mundo del fútbol.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 14:45

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Adidas dieron a conocer cómo será la camiseta del arquero de la Selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, en el Mundial 2026.

Notas Relacionadas

En la camiseta predomina el color negro, aunque tiene las tres franjas de Adidas en celeste, y detalles coloreados en la parte inferior.

Con esta camiseta, el “Dibu” buscará volver a guiar a la Selección argentina hacia un nuevo título Mundial, tal como hizo en Qatar 2022, donde fue clave con sus atajadas en los penales y en el mano a mano ante el delantero francés Kolo Muani en el último minuto de la final.

La camiseta que utilizará el “Dibu” Martínez en el Mundial 2026

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD