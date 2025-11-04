ADIUNJU para por 72 horas la próxima semana

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) confirmó su adhesión a una medida de fuerza de 72 horas, convocada para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, que paralizará las actividades en todas las universidades nacionales del país.

La decisión fue ratificada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica) en un Congreso Extraordinario realizado el pasado 30 de octubre. Desde el gremio argumentaron que el paro es una respuesta al “profundo deterioro salarial” y a la “falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional” a los reclamos del sector.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ADIUNJu detalló que la medida se enmarca en la continuidad del “plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria”.

Las principales exigencias son dos: la “inmediata convocatoria a paritarias” para discutir una recomposición salarial y la “urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”. La federación sostiene que este financiamiento es crucial para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.

“Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas (…) nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron en el documento, que finaliza ratificando el “Paro Nacional de 72 horas” para la próxima semana.