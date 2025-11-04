No habrá clases en las escuelas

Mañana el Ministerio de Educación de Jujuy llevará adelante la tercera y última Jornada Institucional del año, destinada a supervisores, directivos y personal docente y no docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y de las distintas modalidades educativas del período común.

En esta oportunidad, el eje de trabajo estará centrado en el análisis de los datos e información sobre la situación académica de los estudiantes, con el propósito de diseñar estrategias y dispositivos de acompañamiento que fortalezcan las trayectorias educativas en el cierre del ciclo lectivo y con proyección al próximo año.

La propuesta invita a realizar una pausa institucional para reflexionar sobre los avances, desafíos y aprendizajes alcanzados en cada escuela, valorando el compromiso de los equipos docentes y directivos en su labor cotidiana.

Desde el Ministerio de Educación recordaron que en la primera Jornada Institucional, se presentaron las políticas prioritarias centradas en Alfabetización, Protección y Cuidado de las Infancias y Adolescencias, Fortalecimiento y Sostenimiento de las Trayectorias Educativas; y en la segunda Jornada, el trabajo se orientó al abordaje del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas.