Operativo de Vacunación Antirrábica Puerta a Puerta en Carahunco

Con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud de las mascotas, la Médica Veterinaria Carmen Aisama confirmó el cronograma de un operativo de vacunación antirrábica que recorrerá los distintos barrios de Carahunco, en Palpalá.

Tras el operativo iniciado este lunes, la actividad continuará de forma puerta a puerta el próximo miércoles 5 de noviembre, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vacunación a todos los vecinos que no pudieron recibir al equipo en la primera jornada, garantizando así la protección de sus animales contra la rabia.

La profesional explicó que esta medida responde a la gran cantidad de animales en los domicilios y la necesidad de fomentar la crianza responsable, que incluye no solo la vacunación, sino también la castración. Aisama destacó la importancia de estas acciones, especialmente ante situaciones donde se registran mascotas abandonadas, como sucedió en eventos masivos como la peregrinación, donde estos animales pueden sufrir daños o representar un riesgo.

Como a su vez recalcó el valor de la comunidad que ofrece una segunda oportunidad a los animales abandonados, e instó a los vecinos de Carahunco a recibir al equipo de Zoonosis para completar el esquema de salud de sus mascotas.