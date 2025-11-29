26°
Casa Rosada

Sadir y Santilli abordaron temas claves para la Provincia

Entre ellos, estado de obras en la Ruta Nacional 34, situación de ATN, infraestructura y Zona Franca de La Quiaca.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 00:00
CASA ROSADA | LA REUNIÓN QUE MANTUVO EL GOBERNADOR CARLOS SADIR CON EL MINISTRO DIEGO SANTILLI.

Dentro de la ronda de reuniones que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, con los mandatarios provinciales, el funcionario nacional recibió al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en Casa Rosada.

El encuentro se centró en la necesidad de avanzar con la agenda legislativa y la gestión de obras para Jujuy.

Entre los puntos destacados figuran Presupuesto 2026 y Reformas. Al respecto, ambos funcionarios remarcaron la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026. Además, dialogaron sobre el conjunto de reformas impulsadas por el Presidente Javier Milei para consolidar cambios profundos a nivel nacional.

En lo que hace a la agenda provincial, abordaron temas de gestión prioritarios para Jujuy, incluyendo el estado de la ruta nacional 34, la situación de los Aportes del Tesoro Nacional, financiamiento para obras de infraestructura sanitaria y habitacional, la articulación de programas nacionales, y la licitación de la Zona Franca de La Quiaca, entre otros.

 

