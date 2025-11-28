Cada cuarto viernes de noviembre se celebra el Día Internacional del Ingeniero en Sistemas, una fecha que reúne a miles de profesionales en distintos países y que también en Argentina reconoce el trabajo silencioso, estratégico y altamente especializado de quienes diseñan, administran y sostienen las estructuras tecnológicas que hoy hacen posible la vida moderna. Es un día para saludar a los colegas que, desde el sector público, privado o independiente, han elegido una disciplina que exige precisión, responsabilidad y una actualización permanente.

En un mundo donde todo -literalmente todo- depende de la tecnología, la ingeniería en sistemas dejó de ser un área de soporte para convertirse en el corazón de instituciones, empresas y gobiernos. La comunicación, la salud, la logística, la educación, la producción, la banca, la seguridad y hasta la vida cotidiana más básica funcionan sobre sistemas que deben ser seguros, robustos y estables. Y detrás de esa estabilidad siempre hay profesionales que planifican, previenen, analizan y sostienen estructuras críticas.

A diferencia de otras carreras afines como informática, computación, programación o distintas licenciaturas tecnológicas, la ingeniería en sistemas se caracteriza por su visión integral. No se limita a desarrollar software, a programar o a administrar equipos: estudia procesos, comprende la lógica organizacional, diseña arquitecturas complejas, gestiona infraestructura, evalúa riesgos, integra tecnologías y coordina soluciones que cruzan múltiples áreas. Es una carrera que mezcla análisis, gestión, matemáticas, comunicación, arquitectura y estrategia, y que exige ver la tecnología como un todo y no como piezas sueltas.

En provincias como Jujuy, donde los procesos de digitalización avanzan a distintos ritmos pero donde la dependencia tecnológica crece cada año, la tarea del ingeniero en sistemas suele estar atravesada por una responsabilidad permanente y silenciosa, poco reconocida. No solo se trabaja durante el horario laboral; también existen las llamadas guardias tecnológicas, imprescindibles en un mundo que funciona 7 x 24 x 365. Como "médicos tech", los ingenieros en sistemas deben estar disponibles para atender emergencias digitales que pueden afectar a miles de usuarios, prevenir caídas de servicios, resolver incidentes en tiempo real y garantizar la continuidad operativa de plataformas que no pueden detenerse nunca. La infraestructura no duerme, y los profesionales que la sostienen tampoco del todo.

Dentro de una organización, un ISI puede diseñar redes, administrar servidores, velar por la seguridad de la información, implementar políticas de respaldo y contingencia, integrar sistemas, gestionar proyectos críticos, acompañar transformaciones digitales, optimizar procesos y tomar decisiones técnicas que impactan directamente en la estabilidad y eficiencia de la institución. Mucho de ese trabajo no se ve, pero se siente: se siente en el silencio de lo que funciona bien.

A todo esto se suma un elemento esencial: la formación continua. La ingeniería en sistemas es una de las pocas profesiones donde el conocimiento se vuelve obsoleto con enorme rapidez. Nuevas tecnologías, nuevos riesgos, nuevas plataformas, nuevos lenguajes y nuevos paradigmas aparecen constantemente. Por eso, estudiar y actualizarse no es un complemento: es parte central del ejercicio profesional. Quien se dedica a sistemas sabe que su aprendizaje nunca termina.

En este Día Internacional del Ingeniero en Sistemas, celebramos a quienes sostienen el mundo digital con compromiso y profesionalismo. A quienes resuelven problemas antes de que existan, a quienes asumen responsabilidades críticas sin mostrarse, a quienes se forman de manera permanente y a quienes entienden que la tecnología, con toda su complejidad, sigue necesitando de personas capaces, creativas y profundamente humanas.

Feliz Día Internacional del Ingeniero en Sistemas. Sigamos construyendo un futuro más seguro, más innovador y más conectado. (ISI Carlos Catacata).