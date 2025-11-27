Jueves caluroso en la ciudad

Los últimos días de noviembre siguen con temperaturas elevadas en la ciudad, para hoy la mínima fue de 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 34 °C.

Por la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado sin probabilidades de lluvia, por la tarde y por la noche hay una posibilidad del 40% de tormentas aisladas.

Los vientos serán variables desde el SO, NE y N con ráfagas de 12 KM/h.

Golpe de Calor

El golpe de calor es definido como el aumento de la temperatura corporal (por encima de 39,4 a 41º C) por una exposición prolongada al sol o por hacer ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación, con la consecuente pérdida de agua y sales esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

En esta situación el individuo tiene dificultad para regular su temperatura corporal por los mecanismos habituales (por ej: sudoración) y se produce una situación de desajuste térmico que requerirá atención médica inmediata.

Se acumula calor corporal, que no puede ser disipado, esto induce daño en los tejidos corporales y la severidad depende del llamado "Máximo nivel critico" (nivel y duración del calentamiento central del organismo), que en el ser humano es de 41,6ºC a 42ºC entre 45 minutos a ocho horas.

Es un cuadro médico grave que pone en peligro la vida, y puede presentarse en el momento o después de varios días de exposición a altas temperaturas.

¿Cuales son sus síntomas?

Temperatura corporal mayor a 39º C (medida en la axila)

Sudoración excesiva y posterior falta de sudoración

Piel seca y enrojecida

Ritmo cardíaco y pulso acelerado

Agotamiento, cansancio o debilidad

Mareos o desmayo, confusión, dificultad para comprender o articular el habla, alucinaciones y/o pérdida del conocimiento

Dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos

Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión) o convulsiones

Falta de aire y problemas para respirar

Es imprescindible estar alerta ante algunos de los síntomas mencionados y consultar de inmediato al médico.

Mientras el médico llega al domicilio, se pueden realizar tareas de atención primaria a la persona afectada:

Deberá ingerir líquidos para reponer agua y sales, no deben emplearse bebidas alcohólicas ni café para hidratarla

Aplicarle compresas frescas y en caso de temperatura muy elevada envolver al paciente en sabanas húmedas o bien sumergir en una bañera con agua fresca para disminuir su temperatura

Recostar a la persona con los pies elevados levemente, con ropas livianas y en un ambiente fresco y ventilado, o bien con aire acondicionado

¿Quienes pueden padecerlo?

Cualquier persona corre riesgo de padecer un golpe de Calor, pero es necesario tener especial cuidado en aquellos grupos que son mas vulnerables:

Bebés y niños especialmente menores de 5 años

Bebés que padecen de fiebre por otras causas, o diarrea

Niños en estado de desnutrición o malnutrición

Personas con enfermedades crónicas (enfermedad renal o neurológica) y enfermedades cardíacas

Personas con discapacidad física o psíquica

trabajadores con exposición excesiva al sol o a ambientes calurosos (por ej: trabajadores agrícolas)

Personas que tienen la piel muy quemada por el sol personas mayores

Turistas que viajan de zonas muy frías a países cálidos

¿Cómo podemos prevenirlo?

En épocas de elevadas temperaturas es necesario tener en cuenta las siguientes medidas para evitar el Golpe de Calor: