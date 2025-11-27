Una nena murió en un incendio tras quedar atrapada en su casa

La mañana de ayer en la localidad de Allen, en la provincia de Río Negro, estuvo marcada por una tragedia. En la calle Campetella, un trágico incendio en una vivienda movilizó a equipos de Bomberos, Defensa Civil y personal policial, en una carrera contrarreloj para salvar a una menor de ocho años, quien finalmente murió.

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó cerca de las 9.59, cuando un patrullaje de motos BMA detectó el siniestro y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La conmoción creció entre los vecinos al confirmarse que en el interior de la casa estaba una niña de 8 años. La vivienda, de dos plantas, se encontraba envuelta en llamas y la desesperación de las personas congregadas afuera era palpable.

Mientras el personal de Bomberos, combatía el fuego, se solicitó el arribo urgente de una ambulancia debido al estado crítico de la niña.

Una vez que pudieron rescatar a la víctima, se confirmó que presentaba heridas graves producto de las quemaduras. Tras ser rescatada del primer piso, fue trasladada en código rojo al hospital local con acompañamiento policial.

Durante las tareas de control, se hizo presente la fiscal Laura Olea. La misma confirmó el fallecimiento de la pequeña de 8 años en el hospital. Luego se notificó a un médico policial para que concurra a la institución sanitaria para completar los procedimientos formales.

El padre y único responsable de la custodia de la niña, sufrió una descompensación durante el operativo y también requirió asistencia de emergencia.

Vecinos y familiares señalaron que la niña solía quedarse sola cada mañana, ya que su progenitor debía ausentarse por cuestiones laborales.

Las primeras pericias apuntaron a una conexión de gas clandestina como posible detonante del incendio. La explosión afectó al menos a cuatro garrafas de gas, generando una rápida propagación del fuego en ambos niveles de la vivienda.