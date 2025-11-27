22°
27 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
educación
deporte adaptado
Fútbol argentino
Turismo en Jujuy
SALTA
Río Negro
Remedios de Escalada
Presupuesto 2026
El tiempo en Jujuy
El tiempo en Jujuy

Jueves caluroso en la ciudad

Para hoy la máxima llegará a los 34 °C.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 07:17

Los últimos días de noviembre siguen con temperaturas elevadas en la ciudad, para hoy la mínima fue de 20 °C, mientras que la máxima llegará a los 34 °C.

Por la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado sin probabilidades de lluvia, por la tarde y por la noche hay una posibilidad del 40% de tormentas aisladas.

Los vientos serán variables desde el SO, NE y N con ráfagas de 12 KM/h.

Golpe de Calor

El golpe de calor es definido como el aumento de la temperatura corporal (por encima de 39,4 a 41º C) por una exposición prolongada al sol o por hacer ejercicios en ambientes calurosos o con poca ventilación, con la consecuente pérdida de agua y sales esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

En esta situación el individuo tiene dificultad para regular su temperatura corporal por los mecanismos habituales (por ej: sudoración) y se produce una situación de desajuste térmico que requerirá atención médica inmediata.

Se acumula calor corporal, que no puede ser disipado, esto induce daño en los tejidos corporales y la severidad depende del llamado "Máximo nivel critico" (nivel y duración del calentamiento central del organismo), que en el ser humano es de 41,6ºC a 42ºC entre 45 minutos a ocho horas.

Es un cuadro médico grave que pone en peligro la vida, y puede presentarse en el momento o después de varios días de exposición a altas temperaturas.

¿Cuales son sus síntomas?

  • Temperatura corporal mayor a 39º C (medida en la axila)
  • Sudoración excesiva y posterior falta de sudoración
  • Piel seca y enrojecida
  • Ritmo cardíaco y pulso acelerado
  • Agotamiento, cansancio o debilidad
  • Mareos o desmayo, confusión, dificultad para comprender o articular el habla, alucinaciones y/o pérdida del conocimiento
  • Dolor de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos
  • Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión) o convulsiones
  • Falta de aire y problemas para respirar

Es imprescindible estar alerta ante algunos de los síntomas mencionados y consultar de inmediato al médico.

Mientras el médico llega al domicilio, se pueden realizar tareas de atención primaria a la persona afectada:

  • Deberá ingerir líquidos para reponer agua y sales, no deben emplearse bebidas alcohólicas ni café para hidratarla
  • Aplicarle compresas frescas y en caso de temperatura muy elevada envolver al paciente en sabanas húmedas o bien sumergir en una bañera con agua fresca para disminuir su temperatura
  • Recostar a la persona con los pies elevados levemente, con ropas livianas y en un ambiente fresco y ventilado, o bien con aire acondicionado

¿Quienes pueden padecerlo?

Cualquier persona corre riesgo de padecer un golpe de Calor, pero es necesario tener especial cuidado en aquellos grupos que son mas vulnerables:

  • Bebés y niños especialmente menores de 5 años
  • Bebés que padecen de fiebre por otras causas, o diarrea
  • Niños en estado de desnutrición o malnutrición
  • Personas con enfermedades crónicas (enfermedad renal o neurológica) y enfermedades cardíacas
  • Personas con discapacidad física o psíquica
  • trabajadores con exposición excesiva al sol o a ambientes calurosos (por ej: trabajadores agrícolas)
  • Personas que tienen la piel muy quemada por el sol personas mayores
  • Turistas que viajan de zonas muy frías a países cálidos

¿Cómo podemos prevenirlo?

En épocas de elevadas temperaturas es necesario tener en cuenta las siguientes medidas para evitar el Golpe de Calor:

  • Beber abundante agua (2 lt por día) aunque usted no tenga sed
  • Reducir la actividad física en épocas cálidas
  • No exponerse al sol en horarios centrales : 11 a 17 hs
  • Evitar comidas pesadas , abundantes, muy calientes, preferentemente ingerir frutas y verduras
  • Evitar bebidas alcohólicas, con cafeína o con azúcar en exceso
  • Vestir ropas ligeras, de colores claros y de algodón
  • Permanecer en lugares frescos y ventilados
  • A los bebes darles el pecho con mayor frecuencia, ofrecerles agua segura y fresca, vestirlos con ropa liviana e incluso con el torso descubierto y bañarlos con mas frecuencia
  • A los niños proponerles juegos mas tranquilos
  • Evitar permanecer mucho tiempo en el auto estacionado al sol
  • Los adultos mayores y mujeres embarazadas deben permanecer especialmente bien hidratados y extremar las medidas de cuidado
  • En caso de encontrarse en sitios veraniegos con mayor exposición solar recordar: mantenerse protegido del sol con protectores solares con FPS 30 o mayor para los mas pequeños, usar sombrero o gorras, gafas, ropa de mangas largas y emplear sombrillas.

 

 

