Último día para confirmar la inscripción

Hoy es el último día para que las familias realicen la inscripción definitiva de sus hijos al primer año 2026 en las escuelas secundarias estatales de Jujuy. El trámite, que es presencial y obligatorio, está dirigido a todos los estudiantes que aseguraron un cupo tras el segundo llamado del sistema de preinscripción online.

Desde el Ministerio de Educación se advirtió que las familias que no presenten la documentación requerida dentro del plazo establecido perderán la vacante asignada. Una vez liberadas, estas plazas serán reasignadas en las siguientes etapas del proceso.

Documentación a presentar

Para confirmar la inscripción, se debe acudir a la escuela asignada con original y copia de la siguiente documentación:

Constancia alfanumérica de alumno regular de 7.° grado.

DNI del estudiante.

DNI del padre, madre o tutor responsable.

Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).

Ficha de salud (no excluyente).

En casos especiales, también se podrá solicitar constancia de abanderado, partidas de nacimiento de hermanos, declaración jurada de filiación, o el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Aclaraciones importantes

Las autoridades educativas recordaron que la inscripción presencial puede ser realizada por cualquier adulto responsable del estudiante, sin que sea estrictamente necesario el padre o la madre.

Asimismo, se aclaró de manera enfática que no es obligatorio realizar ningún pago a la cooperadora escolar para concretar la inscripción, y que ninguna institución puede condicionar la recepción de la documentación a este aporte.

Próximos pasos en el calendario de ingreso

Tras la finalización de esta etapa, el cronograma oficial para el ingreso a primer año 2026 continúa de la siguiente manera: