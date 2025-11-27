Se inicia el ingreso a Educación Superior

El Ministerio de Educación anunció ayer la apertura del proceso de preinscripción para carreras de nivel superior en los Institutos de Educación Superior (IES) para el ciclo lectivo 2026.

La preinscripción se realizará a partir de las 0 del 15 de diciembre hasta el día 29 a las 15, la misma se debe realizar de manera virtual. Los interesados deberán crear un usuario ingresando a la pagina nexo.jujuy.edu.ar y luego allí llenar el formulario correspondiente. Una vez finalizado este paso, el interesado deberá presentar la documentación de manera presencial en el IES correspondiente, hasta el 29 de diciembre.

La presentación es de carácter obligatorio y de no realizarse en tiempo y forma, la preinscripción digital quedará sin efecto. La documentación solicitada es: fotocopia de dni y fotocopia simple del título de nivel secundario o constancia de finalización del nivel.

La confirmación habilitará a los aspirantes a participar del cursillo de ingreso obligatorio, que se desarrollará del 23 de febrero al 20 de marzo de 2026, bajo modalidad presencial o virtual según la disposición de cada instituto. Para las carreras cuyo cursillo sea virtual, se utilizará el campus virtual, donde los docentes responsables administrarán contenidos y actividades.

El cursillo contará con una evaluación final presencial y obligatoria para todos los aspirantes. El resultado del examen definirá el orden de mérito, único criterio para el ingreso a las carreras, condicionado además por los cupos disponibles en cada IES.

La oferta educativa de Nivel Superior se encuentra disponible ingresando a campusvirtual.jujuy.edu.ar/expo-educativa-provincial/.

Amplia oferta académica

La provincia de Jujuy cuenta con 11 IES de gestión estatal. Estos institutos ofrecen una amplia variedad de carreras técnicas y de formación docente para los estudiantes de la provincia. Además de la Escuela Superior de Danza "Norma Fontenla"; de la Escuela Superior de Música; de la Escuela Provincial de Teatro "Tito Guerra" y de la Escuela Provincial de Artes Nº 2 "Hermógenes Cayo".

Los establecimientos ofrecen 95 carreras de formación técnica y 79 carreras de formación docente. Destacan las propuestas relacionadas al ámbito sanitario, dedicadas al arte, la enseñanza de nivel superior y medio, y entre ellas las mas novedosas, destinadas al publico más dinámico, las tecnicaturas relacionadas a la comunicación, medios digitales e informática.

Prácticas profesionales

El Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel" desarrolló una valiosa experiencia formativa destinada a estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto de Educación Superior Nº 11. Dieciséis estudiantes participaron.