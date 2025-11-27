Tenso: la China Suárez se peleó con una panelista en vivo

La China Suárez protagonizó un tenso cruce con la panelista Pochi, conocida por su cuenta de Instagram Gossipeame, en la entrevista que brindó en Puro Show (El Trece) este miércoles a la mañana.

La actriz, quien salió en vivo desde Turquía, no dejó pasar la oportunidad de recordarle a la periodista sus desafortunadas declaraciones sobre su vida luego de que estallará el Wandagate en 2021, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando la China reflexionaba sobre los calificativos que le dan en los diferentes medios de comunicación, aclaró que no odia a la prensa porque “la entiende”: “Yo entiendo el trabajo de los periodistas. Muchas veces me preguntan ‘¿por qué odiás a la prensa?’, y yo no la odio: hablo con quien quiero hablar y con quien es respetuoso. Entiendo la ‘guerra de las primicias’ y cuando cuentan información, pero hay muchas cosas que cruzan un límite”.

Además, utilizó de ejemplo cuando algunos medios difundieron los datos de su casa y a la semana sufrió de un intento de “robo comando” en el country donde ella residía.

“Vos, Pochi, una vez subiste una historia que decía ‘a la China hay que cagar** a palos’, y rápido la borraste”, disparó la actriz.

Rápidamente, la panelista intentó justificarse y negar los hechos: “¿Yo? No. Puedo ser crítica con vos, pero jamás me ensaño”.

“Hay muchas personas que hablan de mi vida personal, que juzgan, que señalan con el dedo, y yo sé cómo se manejan. Es un ambiente muy chico. Aunque no hablo de vos porque no te conozco, yo me pregunto: ¿quiénes son para hablar de lo que hace o deja de hacer otra persona?”, se preguntó.

Marcia, el nombre de pila de Pochi, defendió sus dichos: “Yo creo que cuando una expone su vida, abrís la puerta a que los demás opinen”.

La actriz se mostró sobrada ante los intentos de justificación de la panelista, asintiendo sus dichos para desestimar la situación. “Yo trabajo desde los diez años, ya sé todo lo que me decís. Yo me refiero a cuando se meten en mi vida personal”, cerró.