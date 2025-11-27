26°
Noche de los Museos

Caminata nocturna en el Parque Botánico

La actividad, gratuita y con cupos limitados, se realizará este viernes 28 de noviembre.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 09:06

Este viernes 28 de noviembre, los amantes de la naturaleza y la cultura tienen una cita imperdible. Lejos de las salas convencionales, la propuesta es adentrarse en el "museo vivo" que representa el entorno natural de las Yungas. La caminata nocturna, titulada "Las Yungas: Patrimonio y Ancestralidad", invita a la comunidad a redescubrir este ecosistema no solo por su biodiversidad, sino también por su profunda carga histórica y cultural.

La actividad, que se extenderá desde las 18:30 hasta las 21:00 horas, plantea un recorrido guiado donde se destacará la importancia de las Yungas como reservorio de vida y de sabiduría ancestral. Los organizadores buscan que los asistentes experimenten una conexión sensorial y educativa con el ambiente, comprendiendo por qué este espacio natural es un patrimonio tan valioso como cualquier colección museográfica.

La participación en la caminata es sin costo, pero los cupos son limitados para garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los asistentes.

Los interesados en ser parte de esta experiencia única deben inscribirse previamente para asegurar su lugar. Toda la información detallada y el proceso de inscripción se realizan exclusivamente a través del número de WhatsApp: 3884 037-073.

Se recomienda a los participantes vestir ropa cómoda, calzado adecuado y llevar una linterna o frontal para el recorrido nocturno.

Temas de la nota

Temas de la nota

