SALTA
Río Negro
Remedios de Escalada
Presupuesto 2026
El tiempo en Jujuy
Olivo
educación
ingreso a primer año
Jubilaciones
Nacionales

El Gobierno oficializó los haberes mínimos y máximos para jubilados en diciembre 2025

De cara al último mes del año, el Gobierno confirmó de cuánto serán los montos para jubilados, beneficiarios de AUH y asignaciones familiares. 

Jueves, 27 de noviembre de 2025 08:35

Este jueves, a través de la Resolución 361/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó los haberes mínimos y máximos para jubilados en diciembre de 2025. Tendrán un aumento del 2,34%, en la misma línea que la inflación de octubre.

De acuerdo a este cálculo que toma como referencia el dato presentado por el INDEC, la mínima se irá a $340.879,59, mientras que la máxima pasará a $2.293.796,92.

Por otro lado, las bases imponibles mínima y máxima quedaron fijadas en $14.808,17 y $3.731.212,01, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) serán de $155.936,86 y $272.703,67 respectivamente.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares también recibirán un 2,34% de aumento. De esta forma, la AUH se va a $122.492, mientras que para aquellos que viven en la Zona 1 del país, sube a $159.240.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia que son titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra, jubilados y pensionados, recibirán las siguientes asignaciones familiares según el ingreso del grupo familiar:

  • Hasta $948.361 recibirán $61.252 por hijo.

  • Entre $948.361,01 y $1.390.864, cobrarán $41.316.

  • Entre $1.390.864,01 y $1.605.800, percibirán $24.990.

  • Entre $1.605.800,01 y $5.022.048, obtendrá un beneficio de $12.892.

De cuánto es el haber mínimo, el aguinaldo y el bono para jubilados en diciembre

  • Haber mínimo: $340.746

  • Aguinaldo (SAC): $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar en diciembre: $581.119

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones en diciembre tras el aumento y el bono de $70.000

La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)que equivale al 80% del haber mínimo y la PNC por invalidez o vejez, que equivale al 70% de la mínima, también recibieron actualizaciones. Así quedó el esquema completo:

  • Jubilación mínima: $340.746, con bono, $410.746

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $278.594, con bono, $348.594

  • PNC por invalidez o vejez: $243.770, con bono, $313.770

  • PNC madres de siete hijos: $340.746, con bono, $410.746

  • Jubilación máxima: aproximadamente $2.343.802 (sin bono)

