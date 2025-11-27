Amenazó a su pareja con prenderle fuego

Un hombre de 25 años fue detenido tras protagonizar un brutal episodio de violencia de género en el que mantuvo secuestrada a su pareja, la golpeó durante horas y llegó a rociarla con alcohol con la intención de prenderle fuego. El hecho, que tuvo lugar en una vivienda del barrio La Merced de la localidad de San Pedro, fue descubierto en la mañana del pasado miércoles luego de que una llamada alertara a los servicios de emergencia.

De acuerdo a fuentes oficiales, al llegar al domicilio de la calle Triunvirato, los efectivos policiales se entrevistaron con el agresor, quien inicialmente minimizó los hechos y permitió el ingreso de los uniformados. Una vez dentro, la víctima logró separarse de su pareja y, en un momento a solas con una oficial, relató la pesadilla que vivía desde la noche anterior.

La mujer contó que había sido golpeada con puñetazos en diferentes partes del cuerpo y que su pareja la mantenía cautiva bajo amenazas con un arma de fuego, advirtiéndole que "si salía o pedía ayuda, la mataría". Incluso, en el punto más crítico de la violencia, el hombre la roció con alcohol e intentó prenderla fuego.

Tras este testimonio, los policías registraron la vivienda y encontraron un arma de fuego oculta bajo una cama, lo que derivó en la inmediata detención del sujeto, quien opuso resistencia. Posteriormente, y con una orden judicial, se realizó un allanamiento más exhaustivo que permitió hallar otra pistola, un arma de fabricación casera, un armazón de revólver y varios envoltorios con estupefacientes.

La víctima fue asistida por el SAME, que diagnosticó un "traumatismo encéfalo craneal leve sin pérdida de conocimiento y traumatismo intercostal". A pesar de las lesiones, se negó a ser trasladada a un hospital y se dirigió a la comisaría para formalizar la denuncia.

El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Seccional 52, donde la causa queda a cargo del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien continúa con las investigaciones complementarias.