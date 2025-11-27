El abogado Payarola fue detenido tras un allanamiento en Nordelta por estafas

El mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido tras un allanamiento en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga por estafas, entre otros delitos.

Según información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron allanamientos en Nordelta y Beccar, los cuales concluyeron con la detención de Payarola.

La presente pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados Maria Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Los procedimientos fueron autorizados por el Fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavidez, y llevados a cabo este jueves por la mañana en Nordelta y Beccar.

Uno de los operativos finalizó con el arresto del ex abogado de la mediática Wanda Nara y con el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares.

Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.