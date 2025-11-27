Úrsula Corberó mostró con una selfie su canchero look blanco y negro: “Pregnancy en Baires”

Úrsula Corberó espera su primer hijo junto al Chino Darín. Instalada en Buenos Aires, la actriz española se fotografió en el espejo de un ascensor con un look de alto verano que deja al descubierto parte de su pancita.

La nuera de Ricardo Darín se tomó una selfie con un outfit en blanco y negro. Llevó una remera blanca cropped lisa de mangas cortas que combinó con una minifalda negra de tiro bajo con detalles de frunces y tiras de ajuste en la cintura.

Pero eso no fue todo. Complementó el look con una cartera de mano negra con aplique de moño en el frente y unos lentes de sol rectangulares al tono.