Hong Kong sufre el peor incendio en 70 años: ascienden a 65 los muertos

El horror sacudió a Hong Kong cuando un incendio feroz consumió parte de un gigantesco complejo de torres residenciales en el distrito de Tai Po y dejó un saldo de al menos 65 muertos y más de 250 personas desaparecidas.

El fuego se desató el miércoles por la tarde en Wang Fuk Court, una urbanización de ocho torres y 2000 departamentos, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos, en plena obra de renovación.

El incendio avanzó con una velocidad impactante. El jueves por la tarde, todavía se veían llamas en algunas ventanas, mientras cientos de bomberos seguían luchando contra los focos activos y rocíaban las fachadas carbonizadas.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades elevaron el número de víctimas de 44 a 55. De ese total, 51 personas murieron en el lugar y otras cuatro en el hospital. Entre los muertos hay un bombero de 37 años, que fue encontrado con quemaduras en la cara tras haber perdido contacto con sus compañeros.El drama no termina ahí: aproximadamente 250 personas siguen desaparecidas y las labores de rescate continúan para unas 62 personas que siguen atrapadas, según el diario South China Morning Post. El saldo de víctimas aún puede crecer: unas 76 personas se encuentran hospitalizadas, 15 de ellas en estado crítico. Veintiocho se consideran casos graves.

Las autoridades investigan las causas del incendio, con la mira en los andamios de bambú y las mallas plásticas que envolvían los edificios en obra.