36°
27 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gobierno
abogado
Licitación
bomberos
coronas
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
jueces de la Corte Suprema
Agua potable
Cena Blanca 2025
Gobierno
abogado
Licitación
bomberos
coronas
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
jueces de la Corte Suprema
Agua potable
Cena Blanca 2025

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Libreta AUH: se la podrá presentar hasta el 31 de diciembre

ANSES recuerda que las familias pueden presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de manera digital hasta fin de año y así acceder al 20% del complemento acumulado durante 2024.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 10:27

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que la presentación de la Libreta AUH correspondiente a 2025 puede realizarse de forma digital a través de mi ANSES, ya sea desde la página web del organismo o desde la app, hasta el 31 de diciembre.

Este trámite es fundamental para acreditar el cumplimiento de controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes y así poder cobrar el 20% del complemento acumulado durante 2024.

Es importante recordar que solo el formulario generado desde la web oficial es válido y debe presentarse completo y firmado por las autoridades escolares y sanitarias.

Cómo realizar la presentación digital


1- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2- En la sección Hijos > Libreta AUH, verificar que la información sobre los hijos o personas a cargo sea correcta.

3- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

4- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión, y llevarlo al centro de salud o escuela correspondiente para que sea completado y firmado.

5- Sacar una foto del formulario completo sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite.

6- La carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando que la presentación se efectuó correctamente.

En caso de no poder realizar el trámite por internet, es posible:

  • Acudir a una oficina de ANSES sin turno.
  • Participar en operativos de atención que el organismo realiza en distintas localidades.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD