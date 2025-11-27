El gobernador Sadir se reunirá con Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá este viernes al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de la serie de encuentros que tiene en agenda con los mandatarios provinciales.

Según declaraciones del Ejecutivo, Santilli busca concretar estas reuniones es lograr el respaldo necesario para "aprobar" el Presupuesto 2026, en línea con el plan de gestión que tiene el Gobierno de Javier Milei, donde prioriza el equilibrio fiscal y la concreción de los proyectos de ley para las reformas laboral, penal y tributaria.

Estas actividades en la agenda del ministro se entrelazan con una gira al interior del país donde visitó varias provincias, con el fin de dialogar sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional.

Los primeros encuentros que mantuvo Santilli tuvo como protagonistas a Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).