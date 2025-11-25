22°
Atención de la oficina móvil de discapacidad

Agentes brindarán información, orientación y soluciones.

Martes, 25 de noviembre de 2025 23:55

Hoy de 9.30 a 12.30 en avenida Snopek esquina avenida Forestal de Alto Comedero, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, realizará una nueva jornada territorial de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, dispositivo que busca optimizar el acceso a derechos, simplificar trámites y brindar acompañamiento directo a familias y a la comunidad.

Durante la jornada, los equipos técnicos ofrecerán: Asesoramiento Integral sobre Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral; Trámites y Gestiones: orientación sobre dónde y cómo acceder a servicios, beneficios y programas vinculados a discapacidad; y Acompañamiento personalizado para personas con discapacidad, sus familias y cualquier persona interesada en recibir información.

Esta acción forma parte de la estrategia diseñada para derribar barreras administrativas y fortalecer el ejercicio pleno de derechos.

 

