22°
24 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro
Seccional 39°
Rodeíto
Zoonosis
boxeo
Padrinos rurales
salud
PRIMERA NACIONAL
regional
El tiempo en Jujuy
San Pedro
Seccional 39°
Rodeíto
Zoonosis
boxeo
Padrinos rurales
salud
PRIMERA NACIONAL
regional
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Feriado soleado en San Salvador de Jujuy

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 28 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Lunes, 24 de noviembre de 2025 07:49

Comienza una nueva semana y empieza con un feriado, que si bien fue el 20, lo trasladaron para hoy lunes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día agradable, con sol y máxima de 28 grados. Para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En la zona de los valles jujeños la temperatura máxima podría llegar a los 30 grados también sin probabilidades de lluvias.

En el ramal, la temperatura máxima prevista para el día de hoy es de 33 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca se anuncia 40% de probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy. La temperatura máxima podría llegar a los 26 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca también se pronostican lluvias con probabilidades del 40% en esta bella zona de nuestra provincia y la temperatura máxima podría llegar a los 25 grados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD