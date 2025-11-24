Feriado soleado en San Salvador de Jujuy

Comienza una nueva semana y empieza con un feriado, que si bien fue el 20, lo trasladaron para hoy lunes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que en la ciudad de San Salvador de Jujuy será un día agradable, con sol y máxima de 28 grados. Para hoy se anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En la zona de los valles jujeños la temperatura máxima podría llegar a los 30 grados también sin probabilidades de lluvias.

En el ramal, la temperatura máxima prevista para el día de hoy es de 33 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca se anuncia 40% de probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy. La temperatura máxima podría llegar a los 26 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca también se pronostican lluvias con probabilidades del 40% en esta bella zona de nuestra provincia y la temperatura máxima podría llegar a los 25 grados.