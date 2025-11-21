Guia para aprovechar el fin de largo en Jujuy

El Ministerio de Cultura y Turismo propone una agenda pensada para que visitantes y residentes con una gran variedad de experiencias que ofrecen los principales circuitos turísticos de Jujuy.



En la Quebrada de Humahuaca, la combinación de paisajes emblemáticos, pueblos ancestrales y gastronomía regional vuelve a ser uno de los mayores atractivos. Caminatas, ferias artesanales, museos y el Tren Solar de la Quebrada conforman una propuesta que se complementa con la Ruta del Vino de Altura y sus bodegas abiertas al público.

Los Valles suman festivales folklóricos, peñas, teatro y una oferta gastronómica donde conviven sabores andinos y coloniales. La Ruta del Vino de los valles templados y las experiencias de agroturismo permiten acercarse a la producción local desde un enfoque cultural y rural.

En las Yungas, la selva de montaña despliega senderos interpretativos, miradores naturales y una biodiversidad privilegiada para el avistaje de aves. Trekking, cabalgatas, rappel y propuestas comunitarias completan un combo ideal para quienes buscan aventura y naturaleza.



La Puna, por su parte, invita a una inmersión en la vida altiplánica a través del Turismo Rural Comunitario. Paisajes de salares, lagunas altoandinas y formaciones geológicas singulares se combinan con actividades tradicionales como el pastoreo de llamas, la artesanía textil y el turismo astronómico.



A lo largo del fin de semana largo, municipios y comisiones municipales sumarán ferias, encuentros gastronómicos y actividades culturales que fortalecen la economía local y amplían las alternativas para los viajeros.

¿Por qué es feriado puente?

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).