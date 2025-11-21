22°
22 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

inseguridad
inseguridad
inseguridad
PALPALÁ
Sindicato de Empleados y Obreros Municipales
alto comedero
Abuso Sexual
inseguridad
Aniversario
Abra Pampa
inseguridad
inseguridad
inseguridad
PALPALÁ
Sindicato de Empleados y Obreros Municipales
alto comedero
Abuso Sexual
inseguridad
Aniversario
Abra Pampa

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Monterrico

Depósito de una empresa sufrió un incendio en Monterrico

Un deposito ubicado en la localidad de Monterrico sufrió un gran incendio este viernes

Viernes, 21 de noviembre de 2025 12:01

En horas de la mañana de este viernes, alrededor de las 8, se produjo un incendio en un depósito ubicado en calle Las Maravillas y 1° de Enero (continuación de calle 23 de Agosto), en el barrio San Cayetano de la localidad de Monterrico.

Bomberos trabajaron intensamente en el lugar para sofocar las llamas, mientras que aún se desconocen las causas que habrían originado el siniestro. Personal policial también estuvo en la zona realizando las primeras actuaciones.

El fuerte viento habría contribuido a que el fuego se expandiera con rapidez. En la esquina del predio afectado, perteneciente a una empresa, pueden observarse contenedores, pallets y cartones comprometidos por las llamas.

Cabe destacar que la magnitud del incendio y las grandes columnas de humo generaron preocupación entre los vecinos, ya que a pocas cuadras se encuentra el Hospital San Isidro Labrador de Monterrico.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD