Hoy es día no laborable en la administración pública

El Ejecutivo provincial ratificó que hoy será día no laborable en todo el territorio provincial, en conmemoración de la Autonomía Política de Jujuy. Esta disposición se ampara en la Ley provincial 4.059 de Feriados Provinciales y su modificatoria, la Norma 5.005, que establece el carácter obligatorio de los días no laborables para la actividad pública y optativo para el sector privado.

La medida implica que durante la jornada no habrá actividad en la Administración Pública Provincial en sus distintas dependencias. Asimismo, las escuelas de todos los niveles permanecerán cerradas, suspendiendo la actividad educativa en el ámbito público.

Como es habitual en los días no laborables establecidos por ley provincial, el sector privado mantiene la opcionalidad de adherir a la medida.

Servicios municipales

La comuna capitalina informó que hoy la recolección de residuos domiciliarios y servicios especiales que brinda serán normales, siendo reducida la limpieza y barrido. En tanto que todos los servicios de la empresa Limsa serán normales.

Asimismo, el Transporte Alternativo prestará servicio con Tarifa 1, el Transporte Urbano con número de unidades reducidas, los Ascensores Urbanos 1 y 2 funcionarán de 8 a 20, y se cobrará el estacionamiento en las zonas correspondientes.

Los mercados municipales atenderán de manera normal, en tanto que los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario estarán abiertos de 8 a 13 y el sector administrativo de 8 a 18.