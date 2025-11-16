Domingo de calor y alerta amarillo por fuertes  tormentas

Llego el domingo y para hoy se espera que sea una jornada en donde el astro rey estará presente en gran parte de nuestra provincia porque durante la mañana en la capital provincial se anticipa cielo parcialmente nublado.

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 30 grados y para la tarde ya se anuncia tormentas aisladas con probabilidades que llegan al 70%.

Mientras que para la noche rige una alerta amarilla para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara en donde el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

En Humahuaca se espera para hoy una temperatura máxima de 25 grados con cielo algo nublado durante la mañana mientras que para la tarde y noche de hoy se anuncia tormentas aisladas.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca será un día agradable con cielo algo nublado durante la mañana de y y durante la tarde y noche se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima que podría llegar a los 23 grados centígrados.

Finalmente en la colorida localidad de Susques la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima de 19 grados con cielo algo nublado.