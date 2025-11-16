Varias actividades por la Semana de la Prematurez

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que entre mañana y el 26 del corriente se realizará la Semana de la Prematurez, con actividades que se centralizarán en el Hospital Materno Infantil de esta capital.

Para mañana se tiene prevista la apertura oficial de la semana, con un acto en el hall del primer piso de ese nosocomio a partir de las 10, en tanto que el miércoles habrá un curso de reanimación cardiopulmonar para madres y padres a cargo de médicas Gabriela Quinteros y Claudia Carlos, en la Residencia de Madres, desde las 12.30. El jueves se cumplirá la charla "Cuidados del recién nacido en el hogar", a cargo de residencia en Enfermería Neonatal, Residencia de Madres desde las 14.30, mientras que el 26 será la Fiesta del Prematuro junto a familias de niños prematuros nacidos en el Materno Infantil y a los equipos de salud, en el patio del nosocomio (planta baja) desde las 10.

Dentro del Mes de la Prematurez, la cartera sanitaria destacó que el sistema público provincial cuenta con equipos y estrategias que garantizan derechos de bebés prematuros y sus familias, brindando atención sanitaria de calidad.

En esta red, el Hospital Materno Infantil es referencia de excelencia para el abordaje integral, incluso a nivel regional, mientras la capacidad de respuesta se extiende a todo el territorio de la provincia con las diferentes unidades hospitalarias y efectores de Atención Primaria de la Salud para el seguimiento del bebé prematuro.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, el cuidado de niñas y niños prematuros y sus familias se lleva adelante desde múltiples dimensiones, siendo determinantes tanto lo biológico, lo emocional y el neurodesarrollo como la presencia de mamás, papás y seres queridos junto a los equipos desde el momento del nacimiento.

En tanto, se refuerza de manera continua el circuito de atención en el que intervienen los distintos niveles, asegurando que una vez que el recién nacido prematuro recibe el alta tras internación en el Materno Infantil, acceda a los controles y seguimiento del personal del área sanitaria donde reside la familia, siendo factor clave la información fluida entre APS y el hospital pediátrico.

Este año la conmemoración mundial se realiza bajo el lema "Cuidar a las personas recién nacidas es proteger su futuro", de modo de visibilizar la situación de los bebés nacidos antes de tiempo y la importancia de ofrecerles atención neonatal de calidad, así como cuidados específicos que les permitan sobrevivir, crecer y desarrollarse saludablemente.

El nacimiento prematuro es el que se produce antes de la semana 37 de gestación, es decir cuando el bebé no completó el tiempo habitual dentro del útero materno. Si bien cada caso se evalúa de manera particular, la posibilidad de prematurez puede minimizarse con los chequeos adecuados desde el primer trimestre de embarazo, acudiendo a la consulta en el Caps u hospital más cercano al domicilio ante el primer retraso o falta de menstruación y controlando enfermedades crónicas o de base.

Además, dentro de la planificación familiar y siempre que sea posible, se encuentra también a disposición la consulta preconcepcional, es decir la que se cumple antes de la búsqueda de un embarazo, porque es allí donde se realiza la evaluación completa de la salud de la persona gestante.

Esta consulta permite identificar factores de riesgo para la persona gestante y/o el bebé; recibir refuerzo de ácido fólico para reducir posibilidades de malformaciones durante el desarrollo del sistema nervioso central del bebé; controlar enfermedades crónicas y determinar el mejor momento para el embarazo, así como revisar tratamientos y medicación; detectar infecciones como VIH/Sida, hepatitis B, rubeola, herpes, sífilis, chagas, toxoplasmosis que pueden complicar el período de gestación; adecuar la rutina nutricional, ya que el sobrepeso y la obesidad pueden ocasionar parto prematuro y otras complicaciones como diabetes gestacional, malformaciones o cardiopatías; completar el calendario de vacunación; complementar con la consulta odontológica y cumplir con el control ginecológico.

Finalmente se destacó que gran parte de los nacimientos prematuros pueden evitarse u ocurrir a una edad gestacional más cercana al término.