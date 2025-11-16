Jornada de capacitación sobre obesidad y diabetes

El Consejo de Farmacéuticos de Jujuy llevó a cabo ayer una jornada de actualización profesional enfocada en la "Obesidad y Diabetes".

La capacitación estuvo a cargo de Valeria Malgarini, médica clínica con especialidad en obesidad, directora médica del área de obesidad del Instituto de Gastroenterología Endoscopia y Obesidad, y Analía Chacón, médica clínica con diplomatura universitaria en diabetes y obesidad e integrante del equipo del Instituto de Gastroenterología Endoscopia y Obesidad.

CRISTINA FASCIA

María Cristina Fascia, titular del Consejo Farjuy comentó que "se programó esta jornada de actualización profesional debido a que consideramos que la obesidad y diabetes es una de las problemáticas más grandes que tenemos en salud a nivel mundial".

"Durante las exposiciones, las medicas especialistas presentaron casos reales, que permiten conocer más aún, la problemática de esta patología", resaltó Fascia.

Del evento participaron, integrantes del consejo directivo de la entidad profesional, farmacéuticos de toda la provincia, médicos, futuros enfermeros (alumnos de 3º año de enfermería), y alumnos de 3º año de la Tecnicatura en Farmacia. "Fue realmente numeroso el interés y la convocatoria de los profesionales de salud y futuros profesionales, es por ello que en esta oportunidad tuvimos que incluir solo 56 participantes de manera presencial y otras 50 personas que siguieron el curso de manera virtual", remarcó.

DISERTACIÓN | A CARGO DE ANALÍA CHACÓN, ESPECIALISTA EN DIABETES Y OBESIDAD

Consejo Farjuy

El Consejo de Farmacéuticos de Jujuy realiza anualmente diversas jornadas de capacitaciones, la primera del año se llevó a cabo, meses atrás, con el personal del Same, y recientemente se realizó la jornada sobre Obesidad y Diabetes. "Este consejo sigue trabajando por los colegas y por la salud", expresó.

Cabe mencionar que el próximo mes de diciembre, la institucional profesional concluirá el año con un acto protocolar con la entrega de medallas a los colegas que cumplen 25 y 50 años de profesión, y les darán la bienvenida a los nuevos matriculados.