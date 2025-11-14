Encuentro que celebra rituales de la cocina jujeña

Yesica Cardón, Federico Carlés y Maximiliano Cuéllar son tres jóvenes y destacados cocineros creadores, ofrecerán una cena de pasos permitiendo a los comensales degustar las especialidades que caracterizan a sus respectivas cocinas y un maridaje con vinos de altura.

YESICA CARDÓN

Mañana a las 20 en La morada (Bárcena) cocinarán como parte de la propuesta Materia gris, un encuentro que celebrará los rituales de la gastronomía jujeña impulsado por Rito, agencia de enoturismo en la Quebrada de Humahuaca.

FEDERICO CARLÉS

Los especialistas representan a distintos rincones de la provincia y ofrecerán una cena única donde cada plato contará una historia del territorio a través de los productos utilizados y el sabor inigualable.

El objetivo de la iniciativa es brindar la posibilidad a los jujeños y visitantes en probar algunos de los platos que le aportaron tan importante reconocimiento a cada uno de los chefs dentro de la cocina local.

Cardón elaborará tiradito de trucha local; Carlés hará tartaleta de lomo de llama con crema de habas y fermentos; y Cuéllar preparará mole verde de la Quebrada, con malfatti de ricota y queso de cabra, y texturas de la huerta.

La morada (casa de té, y hospedaje) ofrecerá una degustación de dulces de elaboración propia con productos de la zona. La cena reunirá por primera vez a los chefs para deleitar a los paladares con tres elaboraciones que representarán idóneamente la cocina de cada uno.

Cuellar, nacido en esta ciudad lidera su proyecto gastronómico con una carta propia en el restaurante del Hotel Villa del cielo (en Tilcara) y fue ganador de la instancia Quebrada y Puna para el Torneo Federal de Chefs de este año.

Carlés, residente en Chucalezna dio en 2016 sus primeros pasos en la cocina, sumergiéndose en el mundo de los cultivos, fermentos y hongos, descubriendo cómo cada ingrediente puede transformarse en experiencias de sabor únicas.

Cardón, ganó la instancia de Jujuy del Torneo Federal de Chef el año pasado, actualmente trabajo en Lagunas de Yala, donde plasma su impronta en platos innovadores y deliciosos; paralelamente dirige su emprendimiento de sushi, Sushi fusión donde se especializa en pescados y mariscos frescos.