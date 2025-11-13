Este lunes 17 de noviembre continuará la entrega de módulos alimentarios del programa "Comer en Casa" a familias de Rodeíto, El Fuerte, El Piquete, El Talar, Palma Sola, Santa Clara y Vinalito.

En El Piquete, se realizará el lunes 17 de noviembre, en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Jujuy S/N (atrás del Puesto de Salud), Barrio Municipal, de 9 a 17 horas.

En El Fuerte, se concretará el lunes 17 de noviembre, en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), ubicado en Gobernador Eugenio Snopek S/N, Barrio Centro, de 10 a 16 horas.

En Rodeíto, tendrá lugar el lunes 17 de noviembre, en el Comedor Municipal, de 9 a 17 horas.

En tanto que en Santa Clara, se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre, en el Comedor Municipal, ubicado en Tucumán S/N, de 9 a 17 horas.

En Palma Sola, se efectuará el miércoles 19 de noviembre, en el Comedor Municipal, de 10 a 16 horas.

Mientras que en El Talar, se concretará el jueves 20 de noviembre en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), de 10 a 17 horas.

En Vinalito, se realizará el jueves 20 de noviembre, en el Salón Municipal, de 10 a 17 horas.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir a los centros de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).