Mesa de lactancia nacional en Jujuy

La Mesa Argentina de Lactancia 2025 llega por primera vez a Jujuy bajo el lema "Jujuy amamanta: tejiendo redes que transforman vidas", en el marco de una política que promueve el derecho a la lactancia, el cuidado compartido y la crianza con enfoque de derechos.

El encuentro, que se desarrollará el lunes 17 de noviembre de 8 a 13, en el salón Éxodo de El Cabildo de Jujuy, reunirá a equipos interdisciplinarios de Salud, Desarrollo Humano y Educación, junto a referentes territoriales, puericultoras/es, agentes comunitarios, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.

Organizada por la Asociación Civil Argentina de Puericultura (Acadp), la Estrategia Provincial Lacta Jujuy, e impulsada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano, la jornada busca visibilizar la lactancia como un derecho y como una práctica social que requiere redes sostenidas de acompañamiento.

El evento cuenta con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/sf5Guxi8SLqYH5Uz5