Abra Pampa se vistió de tradición

En la jornada de este día lunes 10 de noviembre, la plaza central de Abra Pampa se vistió de fiesta para ser escenario del acto central por el Día de la Tradición, una fecha profundamente arraigada en el sentir argentino. La comunidad abrapampeña se congregó con entusiasmo para rendir homenaje a las raíces, costumbres y a esa esencia que nos une como pueblo.

AGRUPACION GAUCHA EL ZORZAL

El evento fue organizado por la Agrupación Gaucha “10 de noviembre”, que hoy celebró su 35° aniversario, en colaboración con la Escuela Nocturna N° 424. La jornada contó con la presencia de autoridades municipales, abanderados de distintas instituciones educativas, agrupaciones gauchas de la región y un público que acompañó con respeto y calidez.

La jornada comenzó a las 9:30 de la mañana en el predio de la Dirección de Cultura, donde se realizó la recepción de autoridades y abanderados escolares con una tradicional mateada acompañada de tortillas a la brasa. Luego, todos se trasladaron a la plaza central, donde se llevó a cabo el homenaje a José Hernández, autor de: El gaucho Martín Fierro.

CORINA VILTE LUCIENDO EL PRIMER PREMIO

PAREJA TRADICIONAL FLOR DEL CARDON

Durante el acto, la directora de la Escuela Nocturna, Avelina Huertas, ofreció un emotivo discurso en el que evocó la figura del gaucho Martín Fierro como símbolo de lucha, dignidad y pertenencia. También destacó la riqueza de las tradiciones puneñas como parte viva y esencial de nuestra identidad cultural.

La celebración estuvo animada por una variada propuesta artística que incluyó la participación de parejas de bailes (Leticia Cruz y Augusto) de la agrupación gaucha “10 de noviembre”, el acordeonista Pascual Cruz, la pareja tradicional “Flor del Cardón” y el ballet “Suyana Takiri”, cuyas danzas aportaron color y emoción a la jornada.

Uno de los momentos más valorados por el público fue la entrega de souvenirs realizada por los integrantes de la agrupación gaucha homenajeada. Se trató de piezas confeccionadas artesanalmente a partir de monedas de 25 centavos con el Cabildo en relieve, un gesto cargado de simbolismo que unió historia y creatividad en un detalle memorable.

INTEGRANTES DE LA AGRUPACIOMN GAUCHA FOGON CRIOLLO

LETICIA Y AUGUSTO BAILARINES DE LA AGRUPACION GAUCHA 10 DE NOVIEMBRE

Durante el acto, la Secretaría de Cultura y Turismo hizo entrega de los premios a los ganadores del torneo realizado en días previos, como reconocimiento a las agrupaciones gauchas de la región y en bien de fortalecer los lazos entre ellas.

Al finalizar el acto protocolar, se realizó el tradicional pasaje de delegaciones escolares y agrupaciones gauchas frente a la Secretaría de Turismo, reafirmando el orgullo por nuestras raíces.

Finalmente, la secretaria de la Agrupación Gaucha “10 de noviembre” Corina Vilte anuncio que celebrará el próximo sábado sus 35 años de vida. Los festejos comenzarán al mediodía en el campo deportivo “Reinaldo Dionicio” con venta de asado, pialada de vacas y burros, destrezas gauchas y un espectáculo folklórico que contará con la presencia de “Los Changos del Chamamé” y otros artistas invitados.