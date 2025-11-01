Una multitud celebró Halloween en Jujuy

La capital jujeña vivió una jornada inolvidable con la celebración de Halloween, que reunió a una multitud en el microcentro. Desde muy temprano las calles Belgrano, en especial el tramo peatonal, Alvear, Sarmiento y Necochea se llenaron de color, música y creatividad.

Este matutino pudo compartir junto a cientos de personas la magnitud de la convocatoria familiar, con grupos de amigos y jóvenes con llamativos disfraces recorriendo el centro, sacándose fotos y compartiendo dulces. Entre los disfraces más populares se destacaron personajes clásicos del cine de terror, superhéroes, zombies, payasos y figuras de series animadas, entre ellos la sorpresa del año fueron los Tralaleros Tralala, personajes que causaron furor.

Las calles colmadas de gente reflejaron un ambiente festivo y seguro, con presencia y ayuda de personal de Tránsito y otras dependencias que colaboraban en los cortes de calles debido al flujo constante de personas de todas las edades. Las arterias principales permanecieron cerradas al tránsito vehicular durante gran parte de la jornada para garantizar la circulación peatonal.

Participación familiar

NOVEDAD | LOS DISFRACES INSPIRADOS EN LOS PERSONAJES CREADOS POR LA IA FUERON FUROR.

Lejos de ser una celebración exclusiva para los más jóvenes, Halloween en Jujuy reunió a personas de todas las edades. El Tribuno de Jujuy pudo observar familias completas participando, niños pidiendo dulces y adolescentes mostrando sus disfraces frente a la cámara con entusiasmo.

"Poder compartir esto con los niños es muy importante, es muy emocionante estar con nuestros hijos en esta fiesta y nos llena de orgullo vivir esta experiencia, estar en cada paso acompañándolos", dijo una madre, quien complementaba su disfraz con el de su pequeño.

"Como papás venimos preparándonos más de dos semanas para hacer el traje de nuestro hijo, hace dos años participa , el tiene 4 añitos e hicimos lo mejor posible para esta ocasión", refirió Vanesa.

Los comercios también se sumaron a la celebración decorando sus vidrieras y entregando golosinas, mientras que muchos locales gastronómicos ofrecieron promociones especiales para quienes llegaban disfrazados.

Será una tradición

Halloween dejó de ser una costumbre de afuera para convertirse en un espacio de encuentro en la provincia. En San Salvador de Jujuy, la fecha se vuelve propia, en la que predomina la alegría, la creatividad y la participación de toda la comunidad. Un espacio de encuentro donde cientos de niños viven una gran experiencia, disfrazándose de distintos personajes, divirtiéndose y jugando junto a amigos y familiares.

La multitudinaria celebración de este año confirmó que Halloween ya forma parte del calendario cultural jujeño, porque es una noche en la que la ciudad se transforma, la gente se adueña de las calles y el espíritu festivo brilla tanto como los disfraces y la ilusión de cada niño que participa y disfruta de esta hermosa y gran experiencia.