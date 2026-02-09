Comienzo de semana con alerta por tormentas fuertes

Comenzamos una nueva semana y según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será un día caluroso en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores con temperaturas máxima que podría llegar a alcanzar los 33 grados pero será la antesala al alaerta amarilla por tormentas fuertes que rige para toda nuestra provincia.

Según lo anunciado, las probabilidades llegan al 80% y habrá tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos periodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local.