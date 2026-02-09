28°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Indec
Crisis en Cuba
Futbol
Pase libre
Avenida Alte Brown
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
Kim Kardashian
Diego Spagnuolo
coimas en discapacidad
El tiempo en jujuy

Comienzo de semana con alerta por tormentas fuertes

Rige para toda la provincia de Jujuy y es para la noche de hoy y madrugada de mañana.

Lunes, 09 de febrero de 2026 07:42

Comenzamos una nueva semana y según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será un día caluroso en la ciudad de San Salvador de Jujuy y alrededores con temperaturas máxima que podría llegar a alcanzar los 33 grados pero será la antesala al alaerta amarilla por tormentas fuertes que rige para toda nuestra provincia.

Según lo anunciado, las probabilidades llegan al 80% y habrá tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos periodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local.

 

 

 

