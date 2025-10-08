Fomentan la inserción laboral en minería

El Ministerio de Educación llevó a cabo una mesa de diálogo denominada "Educación y Trabajo" con el objetivo de desarrollar programas de formación y capacitación que respondan a las necesidades del sector minero industrial y brinden oportunidades laborales a nuestros estudiantes y graduados.

Este encuentro, encabezado por la ministra Miriam Serrano, buscó generar acciones que fortalezcan la formación para el trabajo y el desarrollo productivo en Jujuy, considerando la importancia del sector minero en la economía provincial.

"Para alcanzar una educación integral y de excelencia, es necesario el aporte de todos los actores involucrados en el progreso, formando jóvenes profesionales con liderazgo, altamente calificados y capaces de enfrentar los desafíos del mercado laboral actual".

La mesa de trabajo contó con la participación del presidente y director ejecutivo de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo y, Rubén Agüero, respectivamente; el director de Asuntos Públicos Latam Cngr, Nicolás Demin; el gerente de la Minera Exar, Arturo Pfister; representantes de los ministerios de Trabajo y Empleo, de Producción, y de empresas mineras que están realizando tareas de exploración y explotación en la provincia.