Capacitación

Fomentan la inserción laboral en minería

El encuentro planteó la necesidad de alcanzar una educación integral con el aporte de todos los actores.

Miércoles, 08 de octubre de 2025 02:40
REFERENTES MINEROS | SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y TRABAJO.

El Ministerio de Educación llevó a cabo una mesa de diálogo denominada "Educación y Trabajo" con el objetivo de desarrollar programas de formación y capacitación que respondan a las necesidades del sector minero industrial y brinden oportunidades laborales a nuestros estudiantes y graduados.

Este encuentro, encabezado por la ministra Miriam Serrano, buscó generar acciones que fortalezcan la formación para el trabajo y el desarrollo productivo en Jujuy, considerando la importancia del sector minero en la economía provincial.

"Para alcanzar una educación integral y de excelencia, es necesario el aporte de todos los actores involucrados en el progreso, formando jóvenes profesionales con liderazgo, altamente calificados y capaces de enfrentar los desafíos del mercado laboral actual".

La mesa de trabajo contó con la participación del presidente y director ejecutivo de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo y, Rubén Agüero, respectivamente; el director de Asuntos Públicos Latam Cngr, Nicolás Demin; el gerente de la Minera Exar, Arturo Pfister; representantes de los ministerios de Trabajo y Empleo, de Producción, y de empresas mineras que están realizando tareas de exploración y explotación en la provincia.

 

