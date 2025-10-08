Se sumaron aspirantes al Ejército en Guarnición Jujuy

El gobernador Carlos Sadir recibió ayer al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, y juntos participaron en el Grupo de Artillería de Montaña 5 del acto de bienvenida a los 274 aspirantes a ingresar al Ejército Argentino.

En ese marco, Sadir celebró que la Provincia sea parte de la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" del Ministerio de Defensa de la Nación.

"Estoy muy contento como jujeño de que se realice esta actividad tan importante para nuestro Ejército", manifestó, y agregó que "nuestros hombres y mujeres tendrán a cargo custodiar la frontera".

"Esta es una manera de devolver la esencia a nuestro Ejército", concluyó.

Por su parte, Petri sostuvo que "la idea es mejorar el Ejército Argentino, a través de equipamiento, personal con alto rendimiento y entrenamiento".

"Es importante estar en Jujuy para dar la bienvenida a estos jóvenes que honran a la Patria y tienen una profunda vocación de servicio", finalizó.

El intendente Raúl Jorge fue otra de las autoridades locales que estuvo en este acto, siendo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, y el secretario de Servicios Públicos municipal, Guillermo Marenco, debiéndose destacar también la presencia de familiares de los aspirantes a integrar el Ejército argentino.

Cabe señalar que los jóvenes voluntarios pasaron por un proceso de selección y orden de mérito y prestarán su servicio militar en un contexto de modernización de las fuerzas armadas nacionales.

Los voluntarios ingresantes fueron recibidos por las autoridades de la Guarnición Ejército Jujuy, teniente coronel Walter Aguilar y coronel Javier Rojo, además de funcionarios militares del Estado Mayor que llegaron a la provincia junto a Petri.

El ministro de Defensa en su mensaje de bienvenida a los nuevos soldados, también resaltó los valores de la fuerza, la misión de la misma en tiempos actuales, instándolos a ser "justos y dignos" en el compromiso que asumieron en defensa de la Patria.

En el operativo Roca, las fuerzas armadas estarán habilitadas a trasladarse y operar en los pasos fronterizos ubicados al norte y oeste de la provincia.