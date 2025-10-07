°
7 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aniversario
MPA
PRIMERA NACIONAL
seccional 32
Ignacio Torres
MPA
El Carmen
Triple Crimen
Conectividad
Juegos Evita
Aniversario
MPA
PRIMERA NACIONAL
seccional 32
Ignacio Torres
MPA
El Carmen
Triple Crimen
Conectividad
Juegos Evita

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Devoción

"Venimos transitando la celebración de nuestra patrona"

Expresó el Padre Germán Macagno, párroco del Santuario de Río Blanco, realizó la invitación a la feligresía.

Martes, 07 de octubre de 2025 00:00
PADRE GERMÁN MACAGNO | PÁRROCO DEL SANTUARIO DE RÍO BLANCO.

En el Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, el padre Gemán Macagno, cura párroco del Santuario de Río Blanco, realizó la invitación a la feligresía de toda la provincia a las peregrinaciones de Río Blanco y la Celebración Central a la patrona de Jujuy, que se llevará a cabo hoy, 7 de octubre.

"La festividad en honor a nuestra madre y patrona, contará con misas a las 7, 8.30, 10.30, 12 y 20 horas en el Santuario de Rio Blanco y también tendrá el rezo del santo rosario a las 6.30 y a las 19, en la Iglesia Catedral", remarcó.

Grandes exceptivas

"Estamos transitando la celebración de nuestra patrona de Jujuy, la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, con una gran concurrencia de los fieles peregrinos, lo cual seguramente repercutirá aún más en la jornada de hoy, en el Día de la Virgen de Río Blanco, donde tendremos una multitudinaria convocatoria de la feligresía de la provincia de Jujuy y para ello nos estamos preparando con la valiosa y dedicada colaboración de más de cien servidores, a fin de que los peregrinos sean bien acogidos y recibir las indulgencias de nuestra madre, la patrona de Jujuy", expresó.

Por último, anunció que tendrán la visita, no solo de peregrinos de nuestra provincia sino de las provincias hermanas de Salta, Tucumán, con lo que se ve que año a año se va conociendo aún más de este fenómeno de fe, espiritual y religioso que es la fiesta de Río Blanco. "La declaración como patrimonio cultural, natural y religioso de la Legislatura jujeña es muy importante, porque pone en valor a esta fiesta como un hito de la fe de todos los jujeños", finalizó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD