"Venimos transitando la celebración de nuestra patrona"

En el Día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, el padre Gemán Macagno, cura párroco del Santuario de Río Blanco, realizó la invitación a la feligresía de toda la provincia a las peregrinaciones de Río Blanco y la Celebración Central a la patrona de Jujuy, que se llevará a cabo hoy, 7 de octubre.

"La festividad en honor a nuestra madre y patrona, contará con misas a las 7, 8.30, 10.30, 12 y 20 horas en el Santuario de Rio Blanco y también tendrá el rezo del santo rosario a las 6.30 y a las 19, en la Iglesia Catedral", remarcó.

Grandes exceptivas

"Estamos transitando la celebración de nuestra patrona de Jujuy, la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, con una gran concurrencia de los fieles peregrinos, lo cual seguramente repercutirá aún más en la jornada de hoy, en el Día de la Virgen de Río Blanco, donde tendremos una multitudinaria convocatoria de la feligresía de la provincia de Jujuy y para ello nos estamos preparando con la valiosa y dedicada colaboración de más de cien servidores, a fin de que los peregrinos sean bien acogidos y recibir las indulgencias de nuestra madre, la patrona de Jujuy", expresó.

Por último, anunció que tendrán la visita, no solo de peregrinos de nuestra provincia sino de las provincias hermanas de Salta, Tucumán, con lo que se ve que año a año se va conociendo aún más de este fenómeno de fe, espiritual y religioso que es la fiesta de Río Blanco. "La declaración como patrimonio cultural, natural y religioso de la Legislatura jujeña es muy importante, porque pone en valor a esta fiesta como un hito de la fe de todos los jujeños", finalizó.