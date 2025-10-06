Unión Deportiva Maimará: denuncia irregularidades

La situación institucional del Club Unión Deportiva Maimará generó preocupación entre vecinos de esa localidad y autoridades locales, luego que se denunciaran irregularidades en la renovación de la comisión directiva de la entidad.

Según dijeron los denunciantes, el mandato de las actuales autoridades habría vencido en abril de este año, y las elecciones realizadas posteriormente fueron cuestionadas por la falta de transparencia y convocatoria.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Maimará, Orlando Montoya, aclaró que el municipio no está en contra del club, pero debe garantizar que las instituciones cumplan con todos los requisitos legales, en especial los establecidos en la Ordenanza Impositiva 066/25.

"El mandato terminó el 15 de abril. Solo pedimos que regularicen los papeles como corresponde", indicó, agregando que los cuestionados directivos solicitaron la autorización de obras en el predio, pero no presentaron la constancia de Fiscalía de Estado de que las autoridades tienen mandato legal.

SOCIO | PARA RENÉ FARFÁN EL CLUB SE ENCUENTRA ACÉFALO.

Montoya también señaló que el club continúa realizando actividades y alquilando las canchas, pese a la situación irregular de la comisión directiva.

Desde la comunidad maimareña, Ivone Mamani afirmó que el municipio acompaña a todas las instituciones deportivas y solo exige lo que marca la citada norma. "Es triste que se intente generar arbitrariedades donde no las hay. Solo pedimos que estén en regla", expresó la vocera.

Por su parte, René Farfán, socio del club, también denunció que las elecciones se realizaron sin convocatoria ni aviso a los asociados. "Para nosotros el club está acéfalo. Se siguen haciendo actividades con movimiento de dinero y no se sabe a dónde van las ganancias", advirtió.

También dijo que la comunidad espera que el club regularice su situación institucional para garantizar transparencia y continuidad en sus actividades.