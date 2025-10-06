Provincia y Unju acordaron prácticas estudiantiles en Jemse

El Gobierno provincial y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy firmaron un estratégico convenio que permitirá a estudiantes avanzados de esa alta casa de estudios realizar prácticas profesionalizantes en la empresa estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), con el objetivo de vincular a los futuros profesionales con la creciente matriz productiva local, centrada en la minería y la energía.

El acuerdo de colaboración fue refrendado por el gobernador Carlos Sadir, quien encabezó el acto junto al titular de Jemse, Exequiel Lello Ivacevich, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Vargas. La rúbrica se llevó a cabo en el auditorio de la Unju, con la presencia de docentes, estudiantes de las diferentes carreras y del último año de la Escuela de Minas.

El gobernador Sadir subrayó la trascendencia del convenio no solo para los estudiantes y la facultad, sino para el futuro de la provincia y del país. "Jujuy necesita a los egresados de la facultad", afirmó el mandatario, destacando que el acuerdo abre "nuevas posibilidades para seguir capacitando para el mundo del trabajo" y valorando la calidad de los profesionales de ingeniería egresados de la universidad jujeña.

Asimismo, Sadir enfatizó que la provincia está consolidando su matriz productiva en las áreas de minería y energía alternativa, sectores que concentran importantes inversiones. Además, marcó como "clave" el trabajo conjunto entre instituciones educativas y las áreas de gobierno para potenciar el desarrollo y el progreso, dentro del proyecto de "minería responsable".

"Un puente"

Por su parte, Lello Ivacevich resaltó que la transformación de la matriz productiva requiere no solo de inversiones, sino fundamentalmente de la formación de profesionales.

Indicó que la minería y las energías renovables serán "pilares en el mundo", por lo que es esencial tender "un puente entre el sector productivo y el académico".

El titular de Jemse destacó la potencialidad del sector minero para impulsar futuras iniciativas, como el desarrollo de la minería a baja escala, ampliando el ecosistema productivo que ya integran los grandes emprendimientos y proveedores.

En ese sentido planteó la visión de "generar cooperativas y Pymes que puedan trabajar cadenas formales en el oro, la cal y los boratos, y otros minerales que Jujuy tiene y que el mundo necesite", creando así nuevas oportunidades de empleo.

El decano Alejandro Vargas, en tanto, destacó que estas prácticas se suman a las ya existentes pasantías en organismos estatales y privados, lo que ha modificado positivamente la relación de los estudiantes con el sector laboral.

Del acto participaron también el secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, reforzando la visión integral del gobierno en el impulso de la formación y la producción.