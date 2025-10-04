Zigarán recorre el interior con Jujuy Crece

La campaña proselitista de los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece, como parte de Provincias Unidas, continúa extendiéndose por el interior de la provincia de cara a las elecciones del próximo 26.

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional en primer término, en La Quiaca encabezó una reunión de dirigentes de distintas corrientes políticas comprometidas con el modelo jujeño de gestión y visión federal.

En ese contexto enfatizó que "tenemos un frente consolidado y además está inserto en una gran coalición federal que es Provincias Unidas", y destacó que este espacio "comienza a crecer como tercera vía de centro, entre los dos extremos ideológicos que hoy pretenden polarizar el escenario político argentino, como La Libertad Avanza y el kirchnerismo".

En el encuentro, también se abordaron temas trascendentales de la próxima jornada comicial como la implementación de la Boleta única papel y garantizar la libre expresión de la voluntad popular.

En un acto de campaña en Abra Pampa, advirtió que el país transita un "momento clave" el cual "marca la necesidad de volver al diálogo democrático y a la construcción de consensos".

Así se expresó durante un encuentro con dirigentes y vecinos de esa ciudad, donde planteó el "enorme desafío" de "salir de los extremos, el que representó el kirchnerismo con violencia, corrupción y caos, y el que expresa La Libertad Avanza con exclusión, crueldad y supresión de derechos".

El modelo de Milei "desconoce a las provincias, desprecia el interior y no se interesa por las realidades de cada región", por eso "en Jujuy Crece ratificamos nuestro compromiso con la construcción de un Estado presente, que responda a las necesidades de la gente y ofrezca soluciones a partir del diálogo con los argentinos".

Y subrayó que el 26 la Puna "se pintará de naranja" con miras a "volver a encontrarnos en la sanción de leyes que beneficien al interior profundo".