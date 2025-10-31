°
31 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Unidad Regional 8
robos
Seccional 47
Hockey
parque Jaque
Liga Jujeña
Unidad Fiscal
ofrendas
Copa Sudamericana
transporte urbano
Unidad Regional 8
robos
Seccional 47
Hockey
parque Jaque
Liga Jujeña
Unidad Fiscal
ofrendas
Copa Sudamericana
transporte urbano

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Celebraron 33 años de vida

Gran festejo de la Asociación Caminemos Juntos.

Juan Pinto
Viernes, 31 de octubre de 2025 00:00
FESTEJO | LA ASOCIACIÓN CAMINEMOS JUNTOS FUE IMPULSADA POR EL AMOR Y EL ESFUERZO DE LA FAMILIA RUIZ.

Recientemente, la Asociación Caminemos Juntos de San Pedro de Jujuy celebró su 33° aniversario, reafirmando su compromiso con la inclusión, la educación y la contención de personas con síndrome de Down y sus familias en todo el ramal jujeño.

El festejo se desarrolló en un clima de emoción y felicidad, con una jornada llena de juegos, música, baile y actividades recreativas pensadas especialmente para que niños, jóvenes y familias disfrutaran al ritmo del Grupo Tabú, que aportaron la música y fiesta en esta fecha tan especial.

La historia de la institución comenzó un 29 de octubre de 1992, impulsada por el amor y el esfuerzo de la familia Ruiz que soñaban con un espacio donde cada familia e hijos fueran escuchados, contenidos y acompañados en su desarrollo integral.

Durante más de tres décadas, Caminemos Juntos se convirtió en un verdadero pilar de la comunidad, ofreciendo educación, apoyo emocional y un lugar de encuentro para cientos de familias.

La presidenta de la institución, Elsa Armas, expresó su alegría y orgullo por esta nueva celebración: "Estamos festejando a lo grande. Todo se preparó para que disfruten nuestros chicos y sus familias. Hace años decidimos no hacer actos protocolares, porque queremos que ellos sean los verdaderos protagonistas".

Además, destacó el trabajo realizado durante todo el año: "Se organizaron actividades para todas las edades, jornadas de capacitación para docentes y profesionales, y talleres para los padres. Es mucha la gente que nos acompaña desde los inicios, y solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ellos".

Finalmente, Armas señaló que la institución continúa proyectando nuevos desafíos: "Tenemos muchos proyectos por delante. Queremos seguir creciendo para brindar una educación de calidad y más oportunidades a las personas con discapacidad".

Con más de tres décadas de historia, la Asociación Caminemos Juntos sigue siendo un ejemplo de amor, compromiso y trabajo colectivo en favor de la inclusión.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD