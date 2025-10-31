Celebraron 33 años de vida

Recientemente, la Asociación Caminemos Juntos de San Pedro de Jujuy celebró su 33° aniversario, reafirmando su compromiso con la inclusión, la educación y la contención de personas con síndrome de Down y sus familias en todo el ramal jujeño.

El festejo se desarrolló en un clima de emoción y felicidad, con una jornada llena de juegos, música, baile y actividades recreativas pensadas especialmente para que niños, jóvenes y familias disfrutaran al ritmo del Grupo Tabú, que aportaron la música y fiesta en esta fecha tan especial.

La historia de la institución comenzó un 29 de octubre de 1992, impulsada por el amor y el esfuerzo de la familia Ruiz que soñaban con un espacio donde cada familia e hijos fueran escuchados, contenidos y acompañados en su desarrollo integral.

Durante más de tres décadas, Caminemos Juntos se convirtió en un verdadero pilar de la comunidad, ofreciendo educación, apoyo emocional y un lugar de encuentro para cientos de familias.

La presidenta de la institución, Elsa Armas, expresó su alegría y orgullo por esta nueva celebración: "Estamos festejando a lo grande. Todo se preparó para que disfruten nuestros chicos y sus familias. Hace años decidimos no hacer actos protocolares, porque queremos que ellos sean los verdaderos protagonistas".

Además, destacó el trabajo realizado durante todo el año: "Se organizaron actividades para todas las edades, jornadas de capacitación para docentes y profesionales, y talleres para los padres. Es mucha la gente que nos acompaña desde los inicios, y solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ellos".

Finalmente, Armas señaló que la institución continúa proyectando nuevos desafíos: "Tenemos muchos proyectos por delante. Queremos seguir creciendo para brindar una educación de calidad y más oportunidades a las personas con discapacidad".

Con más de tres décadas de historia, la Asociación Caminemos Juntos sigue siendo un ejemplo de amor, compromiso y trabajo colectivo en favor de la inclusión.