30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL
Copa Libertadores
El tiempo en Jujuy
El tiempo en jujuy

Jueves fresco con máxima de 20 grados

A partir de mañana las temperaturas irían en ascenso.

Jueves, 30 de octubre de 2025 08:02

Comenzamos a transitar el jueves y el mes de octubre ya comenzó a despedirse. La mañana de hoy comenzó fresca con tan solo 10 grados según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y anticipa que hoy será un día con cielo mayormente nublado y la temperatura máxima estará situada en los 20 grados sin probabilidades de precipitaciones.

Lo mismo se repite en la zona de todo los valles jujeños.

En el ramal se espera una máxima de 24 grados con cielo mayormente nublado.

En Humahuaca será un día con cielo parcialmente nublado y máxima de 19 grados.

En La Quiaca se espera una jornada con cielo algo nublado y parcialmente nublado con una temperatura máxima de 20 grados.

